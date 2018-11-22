Руководители итальянского Милана готов сделать предложение мадридскому Атлетико о приобретении уругвайского защитника Диего Година. Россонери намерены воспользоваться тем, что у уругвайца истекает срок действующего контракта с матрасниками.

Руководители итальянского "Милана" готов сделать предложение мадридскому "Атлетико" о приобретении уругвайского защитника Диего Година. "Россонери" намерены воспользоваться тем, что у уругвайца истекает срок действующего контракта с "матрасниками".Сделка между сторонами может состояться уже в ближайшее трансферное окно, которое откроется 1-го января, сообщает FootballHD со ссылкой на Football Italia. При этом сумма потенциального трансфера не называется. Согласно данным интернет-портала Transfermarkt, Годин оценивается в 30 миллионов евро.Напомним, что Годин выступает за "Атлетико" с 2010 года. На его счету 258 матчей и 11 забитых голов. За время в клубе он один раз завоевал титул чемпиона Испании, обладателя Кубка и Суперкубка страны, дважды побеждал в Лиге Европы и еще дважды добирался до финала Лиги чемпионов.