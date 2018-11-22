Знаменитая на весь мир российская модель, мать пятерых детей похвасталась
стройными ногами. Наталья Водянова выложила в свой Instagram-аккаунт довольно
смелый снимок.
Знаменитая на весь мир российская модель, мать пятерых детей похвасталась
стройными ногами. Наталья Водянова выложила в свой Instagram-аккаунт довольно
смелый снимок.
На фото
модель позирует лежа у камина, закинув ноги в черных колготках вверх. Пользователи
соцсети обратили внимание на то, что Водянова чуть не задела портрет писателя Толстого.
"Лев Толстой в шоке", – пошутил по этому поводу один из них.
Большинство фолловеров
восхитились прекрасной физической формой Натальи. "Самые
красивые ноги в мире", "Идеальная", "Наташа, как всегда супер-супер!!!",
– прокомментировали фото поклонники. Один из фолловеров отметил, что по сравнению с откровенными снимками
Анастасии Волочковой Наталья смотрится как "сама невинность".
Напомним, Водянова вместе с семьей давно проживает в Париже. Супермодель
участвует в модных показах и ведет светский образ жизни.
Фотография Натальи
Водяновой с минимумом поразила пользователей соцсети. 36-летнюю супермодель
приняли за девочку-подростка. А позже, отправляясь в аэропорт,
сфотографировалась у дверей своего отеля вовсе без косметики. "Куколка",
"Какая красавица", "Наталья, вы такая милая",
"Подросток. Вы прям ровесница своей дочери", – пришли в восхищении
подписчики.