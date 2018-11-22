Знаменитая на весь мир российская модель, мать пятерых детей похвасталась стройными ногами. Наталья Водянова выложила в свой Instagram-аккаунт довольно смелый снимок.

Знаменитая на весь мир российская модель, мать пятерых детей похвасталасьстройными ногами. Наталья Водянова выложила в свой Instagram-аккаунт довольносмелый снимок.На фотомодель позирует лежа у камина, закинув ноги в черных колготках вверх. Пользователисоцсети обратили внимание на то, что Водянова чуть не задела портрет писателя Толстого."Лев Толстой в шоке", – пошутил по этому поводу один из них.Большинство фолловероввосхитились прекрасной физической формой Натальи. "Самыекрасивые ноги в мире", "Идеальная", "Наташа, как всегда супер-супер!!!",– прокомментировали фото поклонники. Один из фолловеров отметил, что по сравнению с откровенными снимкамиАнастасии Волочковой Наталья смотрится как "сама невинность".Напомним, Водянова вместе с семьей давно проживает в Париже. Супермодельучаствует в модных показах и ведет светский образ жизни.Фотография НатальиВодяновой с минимумом поразила пользователей соцсети. 36-летнюю супермодельприняли за девочку-подростка. А позже, отправляясь в аэропорт,сфотографировалась у дверей своего отеля вовсе без косметики. "Куколка","Какая красавица", "Наталья, вы такая милая","Подросток. Вы прям ровесница своей дочери", – пришли в восхищенииподписчики.