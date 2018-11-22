Известная российская модель plus-size доказывает собственным примером, как важно научиться любить себя. О занятиях спортом и идеологии бодипозитива Юлия Рыбакова рассказала читательницам Дни.ру.

Известная российская модель plus-size доказывает собственным примером, как важно научиться любить себя. О занятиях спортом и идеологии бодипозитива Юлия Рыбакова рассказала читательницам "Дни.ру".Модель призналась, что сама иногда страдает от комплексов и переживает по поводу своего внешнего вида. Но она не позволяет себе терять хорошее расположение духа и напоминает, что нужно ценить свою уникальность."Я не позволяю себе сравнивать себя с кем-то и напоминаю о том, что я в единственном экземпляре на всей планете. Это быстро отрезвляет и дает мне много уверенности и энергии. Самое важное – дать поддержку здравому смыслу и не дать власть нашей больной закомплексованной части", – поделилась Рыбакова.Она не забывает заниматься спортом и охотно рассказывает о своем увлечении подписчикам в Instagram. Поддерживать форму помогают "растяжки, йога и упражнения на диске". В будущем она планирует только увеличивать нагрузки, чтобы избавиться от лишних сантиметров на талии.Модель также отметила, что девушки, которые занимаются спортом, не должны забывать о правильном питании. "Нужно, конечно, со всех сторон воздействовать на свой организм, питание и спорт в принципе как две наших ноги: вы не можете прыгать на одной ноге, это намного сложнее, чем шагать поочередно – правой-левой", – сообщила Юлия. Она всегда старается следить за всеми новинками бьюти-индустрии, любит массажи, посещает бани и спа.В последнее время все большую популярность набирает движение бодипозитив, которое учит девушек принимать себя такими, какие они есть. Однако не везде эта идеология получает одобрение. Например, в России девушек с особенной внешностью продолжают критиковать.Сама считает, что людей нужно "отучать от стереотипов". Однако она боится, что для этого понадобится много времени. "У нас любят люди жить чужой жизнью, советовать и судить. Не важно, что модно а что нет, главное чтобы вам в своей жизни и в своем теле было комфортно, остальное должно не волновать ни вас, ни других", – заключила модель plus-size.