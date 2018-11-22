На собственную глупость списал инцидент с обстрелом московского трамвая один из подозреваемых. По его словам, решение пустить в дело пневматический пистолет было принято спонтанно. Инцидент попал в объектив камеры наблюдения.

На собственную глупость списал инцидент с обстрелом московского трамвая один из подозреваемых. По его словам, решение пустить в дело пневматический пистолет было принято спонтанно. Инцидент попал в объектив камеры наблюдения.Описанные события, как уточняет столичное управление МВД, произошли вечером 21 ноября на Преображенском Валу, когда трамвай без пассажиров следовал в депо. В какой-то момент из поравнявшейся с ним Skoda прозвучали два хлопка, а в салоне послышался треск. Остановившись, вагоновожатая обнаружила, что одно их боковых стекол покрыто сеткой трещин, расходящихся от небольших отверстий.Полицейским не составило труда найти подозреваемых в хулиганстве — ими оказались безработные 22-летний москвичи. "По собственной глупости", — так объяснил стрелок свой поступок, уточнив, что принадлежащий его приятелю пистолет был пневматическим.По статье "Хулиганство" задержанным грозит либо штраф до полумиллиона рублей, либо исправительные работы, а при худшем развитии событий — до пяти лет в колонии.