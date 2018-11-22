В выходные в Москве ожидается облачная и умеренно ветреная погода, местами пройдет небольшой снег, температура воздуха установится на уровне ноля.

В выходные в Москве ожидается облачная и умеренно ветреная погода, местами пройдет небольшой снег, температура воздуха установится на уровне ноля, сообщили РИА Новости в столичном Метеобюро. Ночью температура составит минус 3-5 градусов, по области до минус 7.Метеорологи отмечают, что температура близка к климатической норме, но не хватает снега.Атмосферное давление будет немного пониженным – на это могут отреагировать метеозависимые люди.А на следующей неделе в столицу придет похолодание – до минус 11 градусов ночью и до минус 8 днем.До середины следующей недели будет наблюдаться небольшой снег, ветер постепенно будет стихать.