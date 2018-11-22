В рамках встречи стороны обменялись опытом в сфере организации дорожного движения...

В ГУ МВД России по г. Москве прошла встреча с представителями французской делегации на тему организации безопасности дорожного движения в столицах двух государств.Мероприятие началось с официального приема заместителем начальника Главного управления МВД России по г. Москве генерал-майором полиции Сергеем Плахих на Петровке, 38. В рамках встречи стороны обменялись опытом в сфере организации дорожного движения. Иностранных коллег интересовал вопрос, каким образом в мегаполисе ведется борьба с пробками и организована дорожная безопасность. Участники межминистерской делегации по безопасности дорожного движения Французской Республики ознакомились с методикой работы московских сотрудников ДПС, изучили работу фото-видеофиксации и процедуру оформления штрафов. Генерал-майор полиции Сергей Плахих отметил, что существуют направления деятельности, которые одинаково волнуют как французскую делегацию, так и московских полицейских в рамках своих государств. Это сокращение роста и тяжести дорожно-транспортных происшествий, регулирование вопросов, связанных с перемещением пешеходов, велосипедистов и граждан, использующих иные альтернативные средства передвижения. Французские коллеги детально обсудили вопросы взаимодействия по обмену опытом в сфере организации дорожного движения. Далее делегация направилась в УГИБДД столицы.В комнате истории Московской Госавтоинспекции полицейские рассказали иностранным коллегам, как в нашей столице менялись правила и условия регулирования дорожного движения: от использования перчаток и жезлов регулировщиками в различные исторические периоды до появления «вафельницы» - специальной разметки на перекрестках дорог. Также французская делегация посетила Ситуационный центр УГИБДД ГУ МВД России по г. Москве, МО ГИБДД ТНРЭР №3 ГУ МВД России по г. Москве, а после тренировочную площадку водительского мастерства, где свою работу смогли продемонстрировать сотрудники-водители пилотажной группы «Каскад» московского УГИБДД.«Очень интересно посмотреть на то, как организовано дорожное движение в больших столицах других государств, и прежде всего какие новые технологии применяются для того, чтоб обеспечить дорожную безопасность и организовать свободное движение. Я хотела узнать, как это сделано в Москве и, могу сказать, что большое впечатление на меня произвела работа Ситуационного центра УГИБДД ГУ МВД России по г. Москве, в котором можно увидеть в режиме реального времени обстановку на дорогах города», - отметила эксперт межминистерской делегации Франции по безопасности дорожного движения Франсуаз Арди. Временно исполняющий обязанности начальника УГИБДД ГУ МВД России по г. Москве полковник полиции Юрий Драганов поблагодарил иностранных коллег за визит, а также подчеркнул важность достижения общей цели в рамках международного обмена опытом в сфере снижения дорожно-транспортных происшествий и обеспечения комфортности и безопасности на дорогах."Пресс-служба ГУ МВД России по г. Москве