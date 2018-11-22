Пьяный посетитель московского Burger King выстрелил из травматического пистолета в голову охраннику, который отобрал у его приятеля бутылку виски. Разгоревшийся в ночи конфликт сняла камера наблюдения.

Пьяный посетитель московского Burger King выстрелил из травматического пистолета в голову охраннику, который отобрал у его приятеля бутылку виски. Разгоревшийся в ночи конфликт сняла камера наблюдения.Инцидент произошел около 03:30 22 ноября в заведении на Краснодарской улице, где несколько молодых людей, сделав скромный заказ, из-под полы распивали принесенное с собой спиртное. В какой-то момент не замечать это обстоятельство стало невозможно, и охранник заведения сделал замечание гостям. Последние сочли претензии ничтожными, а самого сотрудника ЧОП — никчемным, но 29-летний Магомед после короткой словесной перепалки продемонстрировал силу характера — он схватил бутылку виски и направился с ней к выходу из ресторана.Нагнавший его возмущенный посетитель попытался восстановить справедливость силой, но тут же оказался на полу. На том бы инцидент и был исчерпан, кабы не подоспевший приятель — он выхватил травматический пистолет и выстрелил в голову охраннику. Дальнейшую расправу, как уточняет "МК", предотвратили коллеги пострадавшего, они же удерживали подозреваемого в подсобке до приезда полицейских.Зачинщик конфликта вернулся за столик, но спустя пару минут скрылся на своей машине.Охранник находится в больнице, о его состоянии ничего не сообщается.