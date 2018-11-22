Лидер футбольной сборной Египта и английского Ливерпуля Мохамед Салах может летом будущего года сменить клубную прописку. Об этом журналистам сообщил наставник фараонов Хавьер Агирре. Чтобы Салах остался в Англии, он должен что-то выиграть с командой.

Лидер футбольной сборной Египта и английского "Ливерпуля" Мохамед Салах может летом будущего года сменить клубную прописку. Об этом журналистам сообщил наставник "фараонов" Хавьер Агирре. Чтобы Салах остался в Англии, он должен что-то выиграть с командой."Мохамед покинет "Ливерпуль" будущим летом, если команда Юргена Клоппа не выиграет до конца сезона какой-либо трофей", — цитирует наставника сборной Египта интернет-издание 101 Great Goals. По словам Агирре, его коллега из "Ливерпуля" понимает ситуацию и поэтому настраивает команду на успехи в этом сезоне."Ливерпуль" свой последний по времени титул – Кубок английской лиги, — выиграл в 2012 году. При Клоппе команда год назад дошла до финала Лиги чемпионов, где уступила мадридскому "Реалу" (1:3). В нынешнем году в чемпионате Англии мерсисайдцы идут вторыми.