В Азовском море затонула баржа с пшеницей с грузом 3,3 тысячи тонн пшеницы. Пострадавших и загрязнения окружающей среды нет.

В Азовском море затонула баржа с пшеницей.Инцидент произошел на выходе из Керчь-Еникальского канала, севернее мыса Борзовка. Баржу толкал буксир. Сейчас баржа с грузом 3,3 тысячи тонн пшеницы лежит на глубине десяти метров.Людей на ее борту не было. Пострадавших и загрязнения окружающей среды нет. Как сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе Россморречфлота, судовой ход в этом районе свободен. Спасатели не привлекались.Баржа и буксир принадлежат ОАО "СК Аракс". Там еще не решили, будут поднимать затонувшую баржу или нет.