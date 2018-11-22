Очередная волна критики обрушилась на внучку знаменитой певицы Софии Ротару. Соня Евдокименко возмутила подписчиков обнаженным фото.

Очередная волна критики обрушилась на внучку знаменитойпевицы Софии Ротару. Соня Евдокименко возмутила подписчиков обнаженным фото.Особой откровенности на опубликованной Соней фотографии ненаблюдается. Снимок представляет собой портрет, на котором видны голые плечимодели и немного – зона декольте. Однако подписчики у Евдокименко оказалисьвесьма консервативными: они посчитали, что даже такими фото Соня позоритзаслуженную бабушку."Носи наряды как у бабушки, а так не красиво безодежды, но красавица, нет слов", "Перебор с.., уже на себястановишься не похожа", – пишут комментаторы (орфография и пунктуацияоригинала – Прим. ред).Самые преданные решили обойтись без критики, а простовосхитились красотой девушки. Кроме того, они интересовались, как Соня намеренаразвивать свою музыкальную карьеру.Не так давно Евдокименко уже выслушивала критическиезамечания от своих поклонников. Соня решила пойти по стопам бабушки и занятьсямузыкой. В начале ноября 17-летняя модель – а теперь и певица – опубликовала наYouTube-канале фанатов Софии Ротару англоязычный трек под названием Unbreakable.Соня решила взять сценическое имя Sofia Eve."При всем уважении к Софии Михайловне, внучка явно непевица. Поет она, конечно, получше Оли Бузовой, но голос слабенький. Вкомпьютерной обработке еще сойдет, в живую, увы не потянет", – пишуткомментаторы. По внешности у бабушки выигрывает, по вокалу – проигрываетбезнадежно, вынесли вердикт подписчики.