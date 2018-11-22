Очередная волна критики обрушилась на внучку знаменитой
певицы Софии Ротару. Соня Евдокименко возмутила подписчиков обнаженным фото.
Очередная волна критики обрушилась на внучку знаменитой
певицы Софии Ротару. Соня Евдокименко возмутила подписчиков обнаженным фото.
Особой откровенности на опубликованной Соней фотографии не
наблюдается. Снимок представляет собой портрет, на котором видны голые плечи
модели и немного – зона декольте. Однако подписчики у Евдокименко оказались
весьма консервативными: они посчитали, что даже такими фото Соня позорит
заслуженную бабушку.
"Носи наряды как у бабушки, а так не красиво без
одежды, но красавица, нет слов", "Перебор с.., уже на себя
становишься не похожа", – пишут комментаторы (орфография и пунктуация
оригинала – Прим. ред).
Самые преданные решили обойтись без критики, а просто
восхитились красотой девушки. Кроме того, они интересовались, как Соня намерена
развивать свою музыкальную карьеру.
Не так давно Евдокименко уже выслушивала критические
замечания от своих поклонников. Соня решила пойти по стопам бабушки и заняться
музыкой. В начале ноября 17-летняя модель – а теперь и певица – опубликовала на
YouTube-канале фанатов Софии Ротару англоязычный трек под названием Unbreakable.
Соня решила взять сценическое имя Sofia Eve.
"При всем уважении к Софии Михайловне, внучка явно не
певица. Поет она, конечно, получше Оли Бузовой, но голос слабенький. В
компьютерной обработке еще сойдет, в живую, увы не потянет", – пишут
комментаторы. По внешности у бабушки выигрывает, по вокалу – проигрывает
безнадежно, вынесли вердикт подписчики.