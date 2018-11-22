По словам водителя трамвая, она следовала на трамвае в сторону депо без пассажиров по улице Преображенский Вал, когда услышала хлопок...

«Сотрудники уголовного розыска УВД по ВАО совместно с коллегами из ОМВД России по району Преображенское задержали двоих подозреваемых по подозрению в хулиганстве со стрельбой», – сообщила заместитель начальника УИиОС ГУ МВД России по г. Москве майор внутренней службы Екатерина Гузь.В территориальный отдел полиции поступило сообщение от водителя трамвая. По ее словам, она следовала на трамвае в сторону депо без пассажиров по улице Преображенский Вал, когда услышала хлопок. Остановившись и выйдя на улицу, чтобы осмотреть вагон, она обнаружила повреждения в виде трещин и отверстие на стекле.В результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска задержали двоих подозреваемых. Ими оказались безработные 22-летние москвичи.Полицейские установили, что злоумышленники, двигаясь на автомобиле «Шкода», поравнялись с трамваем, после чего водитель иномарки произвел выстрел из предмета, похожего на пистолет, в стекло пассажирского транспортного средства.Пистолет, оказавшийся травматическим, был изъят.Дознанием ОМВД России по району Преображенское возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 213 УК РФ «Хулиганство». Подозреваемые задержаны в порядке ст. 91 УПК РФ.Пресс-служба УВД по ВАО(495) 965-29-73