Буквально вся страна задалась вопросом, как на самом деле чувствует себя Армен Джигарханян, после того, как близкая подруга актера рассказала о том, что он слег. Дни.ру решили пролить свет на этот вопрос и обратились к потомственной ведунье Саоне.

Буквально вся страна задалась вопросом, как на самом деле чувствует себя Армен Джигарханян, после того, как близкая подруга актера рассказала о том, что он слег. "Дни.ру" решили пролить свет на этот вопрос и обратились к потомственной ведунье Саоне.Поговаривают, что любимый всей страной актер не просто слег, но и вовсе находится в состоянии комы. Причем, уверены некоторые, это происходит с ним уже не в первый раз. "В 2018 году Армен Джигарханяндважды находился в состоянии комы. Один раз в январе и второй – в апреле. Нотогда врачам удалось его спасти", – рассказала ""потомственная ."К сожалению, этот раз может стать для Армена Борисовича последним. Всестарания врачей и молитвы родственников не принесут результата", – предупредила эксперт. "Все дело в истощенном организме и преклонномвозрасте", – объяснила она."У актера всегда было слабое сердце, даже в молодости, а в последниегоды его подкосила ситуация с теперь уже бывшей женой. Все эти скандалы поповоду имущества, измен, недоверия – такое пережить не каждому под силу", – подчеркнула Саона.Она уверена, что Армен Джигарханян не только искренне любил свою молодую жену Виталину Цымбалюк-Романовскую, но и успел привязаться к ней и проникнуться глубочайшим доверием. "Неудивительно, что разрыв с ней нанес его здоровью непоправимый удар", – заметила ведунья.Ждать, что и на этот раз поражающий своим жизнелюбием и силой воли актер сможет вырваться из цепких лап смерти, не стоит. "Мы такустроены, что всегда верим в лучшее, но, к сожалению, надежды на то, что всемилюбимый актер выживет, нет", – заключила потомственная ведунья Саона.Напомним, ранее о плачевном состоянии Армена Джигарханяна его подруга. "Он очень плох и сильно сдал. Его состояние резко ухудшилось за последние дни. Я боюсь, что эту зиму не переживет", – отметила она в разговоре с "". "На него сегодня больно смотреть. Особенно для тех, кто знал его цветущим и бодрым", – призналась она.