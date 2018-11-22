В Гусь-Хрустальном будут судить жителя Молдовы, который три года назад убил сожительницу и сбежал от правосудия в Румынию. Следком сообщает, что в России 37-летний Ион Арсений находился незаконно.

В Гусь-Хрустальном будут судить жителя Молдовы, который три года назад убил сожительницу и сбежал от правосудия в Румынию. Следком сообщает, что в России 37-летний Ион Арсений находился незаконно. Проживал в посёлке Уршельский Гусь-Хрустального района и неоднократно избивал 38-летнюю сожительницу за то, что она якобы злоупотребляла спиртным. В марте 2015 от побоев женщина скончалась. А Ион Арсений скрылся. С помощью Интерпола его нашли в Румынии. И эта страна выдала его России. Обвиняемый признал вину и раскаялся в содеянном. Мать погибшей заявила о материальных претензиях к обвиняемому. Ему грозит до 15 лет лишения свободыИрина Минина, старший помощник руководителя регионального Следкома: "Он решил уехать в Молдову, но Румыния, как говорится, неподалёку. Там проще затеряться, как он для себя решил, поэтому все три года он проживал на территории Румынии. Но сумели установить его местонахождение и законным способом его экстрадировали в Россию".