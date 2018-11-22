Жительница города Гвардейска обнаружила в воде из-под крана небольших красных червей. Они были живыми и весьма хорошо себя чувствовали. Свою находку женщина сняла на видео и прислала в редакцию местного издания.

Жительница Гвардейска обнаружила в воде из-под крана небольших красных червей, похожих на трубочника обыкновенного, использующегося аквариумистами в качестве корма для рыб. Они были живыми и весьма хорошо себя чувствовали. Свою находку Светлана сняла на видео и прислала в редакцию местного издания."Проблемы с водой уже давно, особенно после отключений. Из кранов льётся жижа бурого цвета. Уже больше полугода она пахнет тухлым. Вчера вечером набрали воду из крана и увидели это. Был шок, несколько минут пыталась себя уверить в том, что это просто мусор какой-то, но оно шевелилось и плавало. Потом перелила в банку, проверить, выживет или нет. Наутро посмотрела — шевелятся", — рассказала женщина.Местные журналисты попытались получить комментарии у компании, отвечающей за качество воды в городе, однако к настоящему времени им это сделать не удалось.