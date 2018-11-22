Неделя приёма граждан. Она проводится традиционно по всей России и приурочена к Дню рождения партии власти.

Неделя приёма граждан. Она проводится традиционно по всей России в последних числах ноября, и в первых числах декабря. И приурочена к Дню рождения партии власти. В этом году жалобы населения будут выслушивать с 26-го по 30-ое ноября. Как обычно, в региональной общественной приёмной партии "Единая Россия".В рамках недели приема граждан - с жителями встретятся руководители и депутаты Законодательного Собрания, член Совета Федерации, руководители города Владимира, депутаты городского Совета. График приёма можно посмотреть на сайте priemnaya33.ru.