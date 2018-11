Стриминг-сервис Netflix смог урегулировать конфликт с представителями Сатанинского храма, которые подали на компанию в суд за несанкционированный показ их статуи Бафомета в эпизодах нового сериала Леденящие душу приключения Сабрины. Сатанистов укажут соавторами проекта.

Стриминг-сервис Netflix смог урегулировать конфликт с представителями "Сатанинского храма", которые подали на компанию в суд за несанкционированный показ их статуи Бафомета в эпизодах нового сериала "Леденящие душу приключения Сабрины". Сатанистов укажут соавторами проекта, сообщает Variety.Представители американской религиозной организации "Сатанинский храм" требовали от Netflix и Warner Bros компенсацию в размере 50 миллионов долларов за показ в нескольких сериях телешоу о ведьме Сабрине статуи Бафомета, установленной в "Сатанинском храме" Детройта в 2014 году.When Satan holds a copyright...Satanic Temple is suing Netflix over a statue design in the Chilling Adventures of Sabrina https://t.co/nTukctC6ni pic.twitter.com/JEkGcOGtV8— Jessica Chobot ❄️ (@JessicaChobot) 1 ноября 2018 г.Сатанисты утверждают, что скульптура была создана на основе иконографии XIX века, обошлась им в 100 тысяч долларов и имеет ряд отличительных признаков.В ходе переговоров, Netflix удалось добиться отзыва крупного иска. Будет ли компания выплачивать адептам религиозного культа какую-либо дополнительную компенсацию, неизвестно.