Чтобы профессия радовала и приносила пользу. Впервые во Владимире стартовал Межрегиональный кадровый форум «Молодёжь: траектории профессионального будущего». Инициатор и организатор форума – департамент по труду и занятости администрации области.

Чтобы профессия радовала и приносила пользу. Впервые во Владимире стартовал Межрегиональный кадровый форум Молодёжь: траектории профессионального будущего. Инициатор и организатор форума – департамент по труду и занятости администрации области.Главные цели: выяснить, как в современном мире подготовить профессиональные кадры, помочь молодёжи определиться с выбором будущей специальности, а после обучения и трудоустроиться, желательно, в своём регионе. Ведь от этого напрямую зависит экономическое и социальное развитие страны. Форум проходит в два дня сразу на нескольких площадках города. В числе участников школьники, студенты, крупные организации и компании-работодатели региона, а также специалисты в области образования, трудоустройства, представители профильных департаментов области.Кроме того, для обмена опытом на форум приехали представители Ивановской, Костромской, Рязанской, Ярославской областей и Татарстана. Молодые люди могут поучаствовать в мастер-классах, тренингах и тестированиях, посвящённых профессиональному развитию и трудоустройству, а ещё узнать, в каких областях особенно требуются специалисты, как пройти стажировку и найти наставника, который научит секретам мастерства.