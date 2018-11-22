Композитор Владимир Быстряков много лет дружил с актером Николаем Караченцовым много лет. Три пластинки – Звезды Владимира Быстрякова, Дорога к Пушкину и Предчувствие любви – были записано ими совместно. Юбилей, Алиби Смейся, паяц! и полтора десятка других песен авторства Быстрякова вошли в репертуар Караченцова. Так уж вышло, что композитор был последним, который встречался с артистом в больнице.

Композитор Владимир Быстряков много лет дружил с актером Николаем Караченцовым много лет. Три пластинки – "Звезды Владимира Быстрякова", "Дорога к Пушкину" и "Предчувствие любви" – были записано ими совместно. "Юбилей", "Алиби" "Смейся, паяц!" и полтора десятка других песен авторства Быстрякова вошли в репертуар Караченцова. Так уж вышло, что композитор был последним, который встречался с артистом в больнице.7 октября Быстряков с женой и одним из сыновей побывал в больнице, где последние дни проводил Караченцов. Композитор не мог не навестить друга, с которым столько пройдено, пережито, спето. "Коля сейчас в больнице, но не унывает, и даже всем передал привет! А мы его развлекли как могли.... Дружба не имеет ни границ ни расстояний, а 30 лет, как говаривал старик Шекспир, это есть срок, и срок немалый", – писал тогда Быстряков из палаты.Тогда, конечно, никто не мог подумать, что это фото артиста станет последним – поклонники надеялись на чудо, желали Николаю Петровичу сил, мужеству, и "жить до 120" лет. Но на опубликованном снимке любимый артист, особенно на фоне цветущей жены Людмилы Поргиной, конечно, выглядит очень изможденным – страшная болезнь давала о себе знать. И даже не верится, что перед нами тот секс-символ, которого когда-то обожала вся страна...Напомним, Николай Караченцов умер в столичной онкологической клинике 26 октября в 9 часов утра. Ему было 73 года – легендарный артист не дожил суток до своего дня рождения. Его похоронили на Троекуровском кладбище Москвы. Вдова пояснила, что выбрала этот погост потому, что "там много места, просторно и рядом лежат друзья Колины: Наташа Гундарева, Любовь Полищук, Владислав Галкин". А директор театра "Ленком" Марк Варшавер сообщил, что театр установит памятник прославденному артисту за свой счет.