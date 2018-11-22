Президент России Владимир Путин не дает покоя украинцам не только профессиональной деятельностью, но и, как оказалось, внешним видом. Жители Незалежной остались неравнодушны к смокингу отечественного главнокомандующего.

Президент России Владимир Путин не дает покоя украинцам не только профессиональной деятельностью, но и, как оказалось, внешним видом. Жители Незалежной остались неравнодушны к смокингу отечественного главнокомандующего.Путин стал главной темой для обсуждения, явившись на встречу с президентом Абхазии Раулем Хаджимбой в одинаковых галстуках. Украинцы бросились искать в этом сакральный смысл.Снимок, о котором идет речь, опубликовал в своем Twitter журналист кремлевского пула Дмитрий Смирнов. Кроме того, Смирнов отметил "стремление к общим культурным ценностям" у абхазского лидера."Марионетку "президента Абхазии" и двойника Путина по-быстрому одевают в одной костюмерной", – написал один из жителей Незалежной. К нему присоединились земляки, которые также принялись упражняться в юморе. "Форменные галстуки ФСБ?", "А где такие галстуки раздают?", – продолжили пользователи.Материал дополняется.