Президент России Владимир Путин не дает покоя украинцам не только профессиональной деятельностью, но и, как оказалось, внешним видом. Жители Незалежной остались неравнодушны к смокингу отечественного главнокомандующего.

Президент России Владимир Путин не дает покоя украинцам не только профессиональной деятельностью, но и, как оказалось, внешним видом. Жители Незалежной остались неравнодушны к смокингу отечественного главнокомандующего.Путин стал главной темой для обсуждения, явившись на встречу с президентом Абхазии Раулем Хаджимбой в одинаковых галстуках. Украинцы бросились искать в этом сакральный смысл.Снимок, о котором идет речь, опубликовал в своем Twitter журналист кремлевского пула Дмитрий Смирнов. Кроме того, Смирнов отметил "стремление к общим культурным ценностям" у абхазского лидера."Марионетку "президента Абхазии" и двойника Путина по-быстрому одевают в одной костюмерной", – написал один из жителей Незалежной. К нему присоединились земляки, которые также принялись упражняться в юморе. "Форменные галстуки ФСБ?", "А где такие галстуки раздают?", – продолжили пользователи.Ранее рабочая рутина Путина вызвала интерес и у россиян. Граждане обсуждали содержимое багажника лимузина Владимира Путина.В интернет попало видео с открытым багажником машины Aurus проекта "Кортеж" российского президента Владимира Путина. Пользователи Сети принялись обсуждать опубликованные кадры.Стоит отметить, что самого Путина запечатлеть не удалось. При этом автор ролика поймал момент, когда водители национального лидера открывают багажник, чтобы протереть машину.На размещенном фрагменте видно, что в багажнике что-то лежит, передает Telegram-канале RIA_Kremlinpool. Однако разобрать, что именно там находится, не представляется возможным.