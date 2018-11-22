В деле футболистов появились новые обстоятельства. По данным знакомого с ситуацией источника, водитель ведущей Первого канала Виталий Соловчук сам спровоцировал конфликт со спортсменами.

В деле футболистов появились новые обстоятельства.По данным знакомого с ситуацией источника,водитель ведущей Первого канала Виталий Соловчук сам спровоцировалконфликт со спортсменами.Если верить источнику ТАСС, Александр Кокорин и ПавелМамаев первыми пострадали от мужчины. Подтверждение тому служит видеозапись,которая приобщена к материалам дела."На записи прибора видеорегистрациив автомобиле Соловчука четко видно и слышно, как он первымоскорбляет Мамаева и наносит ему удар", – сообщил собеседникагентства. По его словам, водитель дал ложные показания о том,что в драке виноваты с Кокорин и Мамаев.Ранее стало известно о том, что спортсмены выплатилиизбитому ими водителю денежную компенсацию. Это может быть смягчающим обстоятельством в суде. Внастоящее время Кокорин и Мамаев находятся в Бутырском следственном изоляторе.Напомним, известные футболистыпопали в громкий скандал 8 октября, когда стали зачинщиками двух драк в Москве.Сначала они избили водителя телеведущей Ольги Ушаковой, а затем напали начиновника Минпромторга Дениса Пака и генерального директора ФГУП"НАМИ" Сергея Гайсина. Инцидент вызвал широкий резонанс вобществе. В СИЗО спортсмены пробудут минимум до 8 декабря.