В деле футболистов появились новые обстоятельства.
По данным знакомого с ситуацией источника,
водитель ведущей Первого канала Виталий Соловчук сам спровоцировал
конфликт со спортсменами.
В деле футболистов появились новые обстоятельства.
По данным знакомого с ситуацией источника,
водитель ведущей Первого канала Виталий Соловчук сам спровоцировал
конфликт со спортсменами.
Если верить источнику ТАСС, Александр Кокорин и Павел
Мамаев первыми пострадали от мужчины. Подтверждение тому служит видеозапись,
которая приобщена к материалам дела.
"На записи прибора видеорегистрации
в автомобиле Соловчука четко видно и слышно, как он первым
оскорбляет Мамаева и наносит ему удар", – сообщил собеседник
агентства. По его словам, водитель дал ложные показания о том,
что в драке виноваты с Кокорин и Мамаев.
Ранее стало известно о том, что спортсмены выплатили
избитому ими водителю денежную компенсацию. Это может быть смягчающим обстоятельством в суде. В
настоящее время Кокорин и Мамаев находятся в Бутырском следственном изоляторе.
Напомним, известные футболисты
попали в громкий скандал 8 октября, когда стали зачинщиками двух драк в Москве.
Сначала они избили водителя телеведущей Ольги Ушаковой, а затем напали на
чиновника Минпромторга Дениса Пака и генерального директора ФГУП
"НАМИ" Сергея Гайсина. Инцидент вызвал широкий резонанс в
обществе. В СИЗО спортсмены пробудут минимум до 8 декабря.