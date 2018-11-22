Михаил Ефремов ответил желающим лишить его знания заслуженного артиста России. Актер признался, что не хотел никого оскорбить. Впрчоем, сделал он это в свойственной ему манере.

Михаил Ефремов ответилжелающим лишить его знания заслуженного артиста России. Актер признался, что нехотел никого оскорбить. Впрчоем, сделал он это в свойственной ему манере.Выступая на сцене МосковскогоМеждународного Дома Музыки, артист сообщил, что своими высказываниями он нехотел обидеть россиян. Актер нелестно отозвался о родной стране во время гастрольного тура по Украине.По словам кинозвезды, он пытался высмеять "совок"."Я, знаете, сам дурак, не так среагировал. Мнеспросонья начали звонить эти журналисты: "Вас хотят лишить звания заслуженногоартиста". Я ответил, что мне по барабану, спать хочу. А надо было знаете какответить? Надо было ответить: "Как лишать? Я за него 450 тысяч долларовзаплатил", – с юмором сообщил Ефремов зрителям.Зал взорвался хохотом.После артист исполнил песню под названием "Михаил Ефремов отвечает за базар".Член экспертногосовета по развитию информационного общества при Госдуме Вадим Манукян,который был инициатором предложения о лишении артиста звания поспешилотреагировать на отповедь звезды. Аналитик отметил, что даже для шуток важен контекст."Михаил Олегович признал, чтоневерно среагировал, когда я высказался по теме его звания. Это уже плюс. В егочувстве юмора я никогда не сомневался. Только про интервью на радио у меняникаких вопросов изначально не возникало. Я говорил о творческой составляющейконцерта в Киеве. О том как он высмеивал россиян, которые поддержалиприсоединение Крыма, о том, как он намекал, что россиянам боярышник как матьродна, о его номере в кокошнике, где он высмеивает современную Россию, будучи вее образе", –отметил общественник в беседе с корреспондентом "Дни.ру"."И все бы ничего, юмор, сатира, но высказана она была в не подходящемместе. В собственной стране это свобода слова и самовыражения, а на Украине,которая объявила Россию страной-агрессором это выглядело как подыгрываниедействующему правящему режиму этой страны и его информационной политике. Нодаже это себе может позволить вольный художник, но не "заслуженный"или "народный", – добавил Вадим Манукян.Эксперт привел в пример гипотетическую ситуацию, которая, поего мнению, прекрасно иллюстрирует серьезность проступка Ефремова. По словам Манукяна,артист так и не понял, почему его поведение вызвало негодование соотечественников."Ровно такой же была бы у меня реакция, если бы, к примеру,Андрей Данилко приехал в Россию и начал подобные вещи рассказывать про Украину.Самое последнее сейчас это в чужой стране играть по ее политическим правилам,даже в юморе. Надеюсь, что теперь Михаил Олегович смог понять, о чем же яговорил тогда", – резюмировал Вадим Манукян.