Америка в очередной раз показала всему миру чудеса двойных стандартов. Дональд Трамп выступил в защиту Саудовской Аравии, причастной к жестокому убийству журналиста Джамаля Хашукджи.

Америка в очередной раз показала всему миру чудеса двойныхстандартов. Дональд Трамп выступил в защиту Саудовской Аравии, причастной к жестокомуубийству журналиста Джамаля Хашукджи.Президент показал верх лицемерия, предложив винить в смертижурналиста весь мир. На вопрос, кто виноват в этом диком преступлении,Трамп ответил: "Может быть, мир. Это очень, очень жестокое место".Также, по его словам, наследный принц Саудовской АравииМухаммед бин Салман (его подозревают в причастности к организации убийства)сожалел о смерти Хашукджи. "Он о ней сожалел больше, чем я", -поделился информацией президент. До этого сам же Трамп допустил, что принцу былоизвестно об убийстве Хашукджи, однако дал понять, что не намерен принимать серьезныесанкционные меры против королевства.Как говорят в подобных случаях – следите за руками. ВеликаяАмерика снова демонстрирует свой любимый трюк, а именно политику двойныхстандартов. Ее гражданина зверски убивают фактически на территории Саудовской Аравии– стратегического партнера Вашингтона, дружба с которым приносит Дяде Сэмумиллиарды долларов.В ответ на расчлененного Хашукджи американские властискромно опускают глаза в пол: мол, ничего страшного не произошло. Ну, повздориливзрослые дяди и один из них отправился прямиком к Аллаху. С кем не бывает.А теперь вспоминаем историю с недоотравленными в СолсбериСкрипалями. Они, заметим, живы и, возможно, неплохо себя чувствуют. Тереза Мэй черезчас или два после жуткого отравления обвинила Россию, а из-за океана ейподдакнули – точно, Москва виновата. Санкции не заставили себя долго ждать: всепомнят и высылку дипломатов, и меры экономического характера и упоминание оСкрипалях при любом удобном и неудобном случае.А, между тем, за убийство Хашукджи до сих пор так никто и неответил. Напомним, что он работал обозревателем американской газеты WashingtonPost и с 2017 года проживал в США. В начале октября журналист вошел в зданиегенконсульства Саудовской Аравии в Стамбуле, ему нужны были документы для оформлениябрака. После этого его никто не видел.Спустя три недели государственные СМИ Саудовской Аравии распространилисообщение генпрокурора страны, что, по предварительным данным, Хашукджи мертв, ак его гибели привела ссора с сотрудниками консульства.Тогда же стало известнооб аудиозаписи произошедшего в здании консульства. Утверждалось, что на нейслышны нечеловеческие крики журналиста и мольба о пощаде.В свою очередь прокуратура Стамбула заявила, что убийствоХашукджи было преднамеренным: сначала его долго избивали, потом задушили, тело расчленили и вывезли из здания консульства. Турцияпотребовала от Саудовской Аравии выдачи виновных в преступлении, а такжеинформации о местонахождении тела Хашукджи.Газета Washington Post, в которой работал журналист дороковой поездки в Турцию, сообщила со ссылкой на источники в ЦРУ о том, чтоприказ об убийстве неугодного властям Саудовской Аравии журналиста отдал наследный принцМухаммед бин Салман.После этого саудиты отчитались о том, что спецслужбы страны задержалипо делу об убийстве Хашукджи 21 человека.Для пятерых непосредственных участников убийства прокуратура потребоваласмертной казни, остальных ждет наказание согласно законам шариата.Вероятно, что в этом случае, как оно часто и бывает,пострадают простые стрелочники. Саудиты накажут сотрудников спецслужб, может,даже казнят парочку для отчета. Но на высоком политическом уровне убийствожурналиста так и останется безнаказанным. Мало того, оправданным лидером самогомогущественного государства на планете.