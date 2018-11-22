Америка в очередной раз показала всему миру чудеса двойных
стандартов. Дональд Трамп выступил в защиту Саудовской Аравии, причастной к жестокому
убийству журналиста Джамаля Хашукджи.
Америка в очередной раз показала всему миру чудеса двойных
стандартов. Дональд Трамп выступил в защиту Саудовской Аравии, причастной к жестокому
убийству журналиста Джамаля Хашукджи.
Президент показал верх лицемерия, предложив винить в смерти
журналиста весь мир. На вопрос, кто виноват в этом диком преступлении,
Трамп ответил: "Может быть, мир. Это очень, очень жестокое место".
Также, по его словам, наследный принц Саудовской Аравии
Мухаммед бин Салман (его подозревают в причастности к организации убийства)
сожалел о смерти Хашукджи. "Он о ней сожалел больше, чем я", -
поделился информацией президент. До этого сам же Трамп допустил, что принцу было
известно об убийстве Хашукджи, однако дал понять, что не намерен принимать серьезные
санкционные меры против королевства.
Как говорят в подобных случаях – следите за руками. Великая
Америка снова демонстрирует свой любимый трюк, а именно политику двойных
стандартов. Ее гражданина зверски убивают фактически на территории Саудовской Аравии
– стратегического партнера Вашингтона, дружба с которым приносит Дяде Сэму
миллиарды долларов.
В ответ на расчлененного Хашукджи американские власти
скромно опускают глаза в пол: мол, ничего страшного не произошло. Ну, повздорили
взрослые дяди и один из них отправился прямиком к Аллаху. С кем не бывает.
А теперь вспоминаем историю с недоотравленными в Солсбери
Скрипалями. Они, заметим, живы и, возможно, неплохо себя чувствуют. Тереза Мэй через
час или два после жуткого отравления обвинила Россию, а из-за океана ей
поддакнули – точно, Москва виновата. Санкции не заставили себя долго ждать: все
помнят и высылку дипломатов, и меры экономического характера и упоминание о
Скрипалях при любом удобном и неудобном случае.
А, между тем, за убийство Хашукджи до сих пор так никто и не
ответил. Напомним, что он работал обозревателем американской газеты Washington
Post и с 2017 года проживал в США. В начале октября журналист вошел в здание
генконсульства Саудовской Аравии в Стамбуле, ему нужны были документы для оформления
брака. После этого его никто не видел.
Спустя три недели государственные СМИ Саудовской Аравии распространили
сообщение генпрокурора страны, что, по предварительным данным, Хашукджи мертв, а
к его гибели привела ссора с сотрудниками консульства.
Тогда же стало известно
об аудиозаписи произошедшего в здании консульства. Утверждалось, что на ней
слышны нечеловеческие крики журналиста и мольба о пощаде.
В свою очередь прокуратура Стамбула заявила, что убийство
Хашукджи было преднамеренным: сначала его долго избивали, потом задушили, тело расчленили и вывезли из здания консульства. Турция
потребовала от Саудовской Аравии выдачи виновных в преступлении, а также
информации о местонахождении тела Хашукджи.
Газета Washington Post, в которой работал журналист до
роковой поездки в Турцию, сообщила со ссылкой на источники в ЦРУ о том, что
приказ об убийстве неугодного властям Саудовской Аравии журналиста отдал наследный принц
Мухаммед бин Салман.
После этого саудиты отчитались о том, что спецслужбы страны задержали
по делу об убийстве Хашукджи 21 человека.
Для пятерых непосредственных участников убийства прокуратура потребовала
смертной казни, остальных ждет наказание согласно законам шариата.
Вероятно, что в этом случае, как оно часто и бывает,
пострадают простые стрелочники. Саудиты накажут сотрудников спецслужб, может,
даже казнят парочку для отчета. Но на высоком политическом уровне убийство
журналиста так и останется безнаказанным. Мало того, оправданным лидером самого
могущественного государства на планете.