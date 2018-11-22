Актер
Георгий Мартиросян обнародовал подробности личной жизни Александра Абдулова. Артист рассказал о тайном внебрачном сыне приятеля.
Актер
Георгий Мартиросян обнародовал подробности личной жизни Александра Абдулова. Артист рассказал о тайном внебрачном сыне приятеля.
Георгий
Мартиросян стал гостем программы "Судьба человека" телеканала "Россия 1".
Вместе с ведущим Борисом Корчевниковым артист вспомнил об Александре Абдулове.
Мартиросян сообщил, что всегда переживал за
Абдулова. Боялся за его жизнь, ведь тот не заботился о собственном
здоровье. "Он
очень много пил, постоянно курил, не щадил себя", – отметил Георгий.
Также
актер сообщил, что был против брака лучшего друга и Ирины Алферовой. Он видел,
что этот союз не принесет им обоим счастья. "Я хотел отговорить Ирину Алферову
от свадьбы с ним. Это было в Ереване", – вспоминает Мартиросян.
Абдулов принял советы приятеля в штыки. "Он
обиделся люто, когда я ему сказал "все это не для тебя, Шура". Потом
я просил прощения и говорил, что приму любого человека, кто будет рядом с ним,
потому что любил его как друга", – добавила звезда.
Георгий отметил, что за 35 лет постоянного
общения между ними не осталось никаких тайн. О романе Абдулова с танцовщицей Татьяной
Лейбель, который в последствии оброс множеством слухом в СМИ, он узнал
у первых уст.
"Они жили вместе сразу
после того, как он закончил институт. Потом расстались, а через несколько лет
он навестил Татьяну. Он рассказывал: "Я увидел в конце коридора выбегает
маленький "абдульчик". Очень похожий на меня. И она сказала мне, что
это мой сын", – рассказал Мартиросян.
Георгий долго уговаривал Александра ближе
познакомится с ребенком, признать его сыном, участвовать в воспитании, однако
Абдулов отказался. Артист отметил, что, возможно, его друг не был готов к
ответственности. Подробности личной жизни звезды кино шокировали ведущего.
Напомним, что официально Александр Абдулов
впервые стал отцом во втором браке с Юлией Мешиной. В 2007 году у
пары родилась дочь Евгения.