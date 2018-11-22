Актер Георгий Мартиросян обнародовал подробности личной жизни Александра Абдулова. Артист рассказал о тайном внебрачном сыне приятеля.

АктерГеоргий Мартиросян обнародовал подробности личной жизни Александра Абдулова. Артист рассказал о тайном внебрачном сыне приятеля.ГеоргийМартиросян стал гостем программы "Судьба человека" телеканала "Россия 1".Вместе с ведущим Борисом Корчевниковым артист вспомнил об Александре Абдулове.Мартиросян сообщил, что всегда переживал заАбдулова. Боялся за его жизнь, ведь тот не заботился о собственномздоровье. "Оночень много пил, постоянно курил, не щадил себя", – отметил Георгий.Такжеактер сообщил, что был против брака лучшего друга и Ирины Алферовой. Он видел,что этот союз не принесет им обоим счастья. "Я хотел отговорить Ирину Алферовуот свадьбы с ним. Это было в Ереване", – вспоминает Мартиросян.Абдулов принял советы приятеля в штыки. "Онобиделся люто, когда я ему сказал "все это не для тебя, Шура". Потомя просил прощения и говорил, что приму любого человека, кто будет рядом с ним,потому что любил его как друга", – добавила звезда.Георгий отметил, что за 35 лет постоянногообщения между ними не осталось никаких тайн. О романе Абдулова с танцовщицей ТатьянойЛейбель, который в последствии оброс множеством слухом в СМИ, он узналу первых уст."Они жили вместе сразупосле того, как он закончил институт. Потом расстались, а через несколько летон навестил Татьяну. Он рассказывал: "Я увидел в конце коридора выбегаетмаленький "абдульчик". Очень похожий на меня. И она сказала мне, чтоэто мой сын", – рассказал Мартиросян.Георгий долго уговаривал Александра ближепознакомится с ребенком, признать его сыном, участвовать в воспитании, однакоАбдулов отказался. Артист отметил, что, возможно, его друг не был готов кответственности. Подробности личной жизни звезды кино шокировали ведущего.Напомним, что официально Александр Абдуловвпервые стал отцом во втором браке с Юлией Мешиной. В 2007 году упары родилась дочь Евгения.