В торжественной церемонии, посвященной Дню образования службы участковых уполномоченных полиции, приняли участие представители городской администрации и военкомата.

В актовом зале УМВД России по городу Владимиру состоялось торжественное мероприятие, посвященное Дню службы участковых уполномоченных полиции.На мероприятии присутствовали руководство и личный состав городского Управления, а также представители органов местного самоуправления и военного комиссариата.Временно исполняющий обязанности начальника УМВД России по городу Владимиру полковник полиции Георгий Чивичев, поздравляя с праздником, отметил, что сотрудники подразделения выполняют широкий перечень задач, в том числе по профилактике правонарушений. Так в текущем году участковыми выявлено более 300 преступлений превентивной направленности.Руководством органов местного самоуправления также была дана высокая оценка результатам работы участковых.Вручая благодарственные грамоты за профессиональное выполнение служебных обязанностей, представители администрации и военного комиссариата подчеркнули важность задач, которые полицейские выполняют с полной самоотдачей, обеспечивая правопорядок.