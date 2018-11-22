В торжественной церемонии, посвященной Дню образования службы участковых уполномоченных полиции, приняли участие представители городской администрации и военкомата.
В актовом зале УМВД России по городу Владимиру состоялось торжественное мероприятие, посвященное Дню службы участковых уполномоченных полиции.
На мероприятии присутствовали руководство и личный состав городского Управления, а также представители органов местного самоуправления и военного комиссариата.
Временно исполняющий обязанности начальника УМВД России по городу Владимиру полковник полиции Георгий Чивичев, поздравляя с праздником, отметил, что сотрудники подразделения выполняют широкий перечень задач, в том числе по профилактике правонарушений. Так в текущем году участковыми выявлено более 300 преступлений превентивной направленности.
Руководством органов местного самоуправления также была дана высокая оценка результатам работы участковых.
Вручая благодарственные грамоты за профессиональное выполнение служебных обязанностей, представители администрации и военного комиссариата подчеркнули важность задач, которые полицейские выполняют с полной самоотдачей, обеспечивая правопорядок.