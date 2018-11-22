Не стоит опираться только на один источник, нужно рассматривать и другие версии, происхождения России, заявил Владимир Путин во время посещения военного технополиса Эра. Президент зашел в местную библиотеку, которая вмещает около 10 миллионов книг.

Не стоит опираться только на один источник, нужно рассматривать и другие версии, происхождения России, заявил Владимир Путин во время посещения военного технополиса "Эра". Президент зашел в местную библиотеку, которая вмещает около 10 миллионов книг.Разобраться в таком многообразии помогает специальная поисковая система. Путину показали ее работу на примере "Истории Государства Российского" Карамзина, изданной в 1824 году. Глава государства отметил, что Николай Карамзин все-таки придерживался западного происхождения. Однако есть исследователи, которые выдвигают иные точки зрения.В заключении курсанты нашли для Путина словарь Владимира Даля. Один из специалистов начала объяснять президенту, что он специализируется на обеспечении работы машиностроительных производств. При этом молодой человек поставил ударение в слове "обеспечение" на последний слог. Глава государства тут же поправил курсанта, сославшись на словарь Даля.