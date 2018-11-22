Сократить сроки производства высокоточных, умных, бомб и ракет, а также рассчитать, сколько таких боеприпасов нужно российской армии для ведения полноценных боевых действий. Такие распоряжения дал Владимир Путин на совещании в Сочи, которое было посвящено развитию оборонно-промышленного комплекса.

Сократить сроки производства высокоточных, "умных", бомб и ракет, а также рассчитать, сколько таких боеприпасов нужно российской армии для ведения полноценных боевых действий. Такие распоряжения дал Владимир Путин на совещании в Сочи, которое было посвящено развитию оборонно-промышленного комплекса.Президент отдельно уточнил, что нужно именно высокоточное оружие, а не обыкновенные неуправляемые "болванки". Только "умные" боеприпасы позволяют эффективно выполнить боевую задачу с минимальными затратами.Кроме того, глава государства объявил, что по итогам всех совещаний с военными и оружейникам в Сочи будет сформирован ряд поручений. Также Путин уточнил, что во время этих встреч были определены дальнейшие действия по развитию отечественной оборонной промышленности, научных и конструкторских центров.Ранее Владимир Путин призвал предприятия ОПК диверсифицировать свою продукцию. Перевооружение российской армии скоро закончится, предупредил президент, поэтому оборонщикам нужно активнее осваивать выпуск гражданских товаров, чтобы использовать освободившиеся производственные мощности.