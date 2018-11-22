Его кандидатуру вынесли на тайное голосование ноябрьской сессии ЗС

Его кандидатуру вынесли на тайное голосование ноябрьской сессии ЗСЧлен фракции ЛДПР Сергей Корнишов стал пятым вице-спикером Законодательного собрания Владимирской области. Его кандидатуру вынесли на тайное голосование ноябрьской сессии областного парламента. На заседании присутствовали 32 депутата, 24 проголосовали «за», 7 – «против», один воздержался, сообщают наши коллеги из «».Кроме него заместителями Владимира Киселева уже стали Вячеслав Картухин, Роман Кавинов, Дмитрий Рожков и Антон Сидорко.Напомним, Сергей Корнишов - координатор регионального отделения ЛДПР, также он состоит в комитете ЗС по бюджетной и налоговой политике и комитете по аграрной политике, природопользованию и экологии.Родился в 1985 году в селе Ковардицы Муромского района. Окончил Московский государственный университет путей сообщений по специальности «Национальная экономика». С 2010 по 2015 год руководил несколькими коммерческими организациями.