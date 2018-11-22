В декабре Украину ждет финансовый шторм: курс гривны обвалится, закроются многие банки, а граждане, хранящие там деньги, потеряют все свои сбережения. Предоставление томоса об автокефалии (независимости) украинской церкви может быть способом отвлечь внимание людей от финансовых проблем, полагает экономист Андрей Новак.

декабре Украину ждет финансовый шторм: курс гривны обвалится, закроютсямногие банки, а граждане, хранящие там деньги, потеряют все своисбережения. Предоставление томоса об автокефалии(независимости) украинской церкви может быть способом отвлечь внимание людей от финансовых проблем, полагает экономистАндрей Новак.Он напомнил, что в бюджете Незалежнойна текущий год среднегодовой курс 29,3 гривны за доллар. А посколькуполовина украинской экономики зависит от внешних рынков, то в случае,если такого курса не будет, бюджет может недополучить большие деньги."Этоозначает, что правительство сейчас заинтересовано в девальвации гривныкак минимум до 30 гривен за доллар до конца года – для того, чтобывыполнить доходную часть бюджета", – заявил аналитик в ходепресс-конференции в Киеве.Новакувязывает финансово-экономические вопросы с предоставлением автокефалииукраинской церкви, которого можно ожидать во второй половине декабря.Эксперт призвал внимательно следить за тем, что будет происходить послеполучения томоса с курсом гривны, с банками. Новак не исключает, что на фоне эйфории украинские власти могут ликвидировать еще "парочку банком вместе с вкладами".Напомним, что независимости украинской церкви активно добивается президент страны Петр Порошенко. константинопольский патриарх Варфоломей пошел на попятную и принял решение предоставить томос об автокефалии.Однако политику лидера Незалежной в церковных вопросах поддерживают далеко не все иерархи. Так, митрополит Запорожский и Мелитопольский Лука в видеообращении назвал Порошенко гонителем церкви.Он напомнил, что 82 влиятельных церковных деятеля четко выразили отрицательное отношение к томосу. По словам священнослужителя, люди, которые усугубляют церковный раскол в Незалежной, делают это "по чьей-то команде и заражены страшным грехом".