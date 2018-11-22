В
декабре Украину ждет финансовый шторм: курс гривны обвалится, закроются
многие банки, а граждане, хранящие там деньги, потеряют все свои
сбережения. Предоставление томоса об автокефалии
(независимости) украинской церкви может быть способом отвлечь внимание людей от финансовых проблем, полагает экономист
Андрей Новак.
В
декабре Украину ждет финансовый шторм: курс гривны обвалится, закроются
многие банки, а граждане, хранящие там деньги, потеряют все свои
сбережения. Предоставление томоса об автокефалии
(независимости) украинской церкви может быть способом отвлечь внимание людей от финансовых проблем, полагает экономист
Андрей Новак.
Он напомнил, что в бюджете Незалежной
на текущий год среднегодовой курс 29,3 гривны за доллар. А поскольку
половина украинской экономики зависит от внешних рынков, то в случае,
если такого курса не будет, бюджет может недополучить большие деньги.
"Это
означает, что правительство сейчас заинтересовано в девальвации гривны
как минимум до 30 гривен за доллар до конца года – для того, чтобы
выполнить доходную часть бюджета", – заявил аналитик в ходе
пресс-конференции в Киеве.
Новак
увязывает финансово-экономические вопросы с предоставлением автокефалии
украинской церкви, которого можно ожидать во второй половине декабря.
Эксперт призвал внимательно следить за тем, что будет происходить после
получения томоса с курсом гривны, с банками. Новак не исключает, что на фоне эйфории украинские власти могут ликвидировать еще "парочку банком вместе с вкладами".
Напомним, что независимости украинской церкви активно добивается президент страны Петр Порошенко. константинопольский патриарх Варфоломей пошел на попятную и принял решение предоставить томос об автокефалии.
Однако политику лидера Незалежной в церковных вопросах поддерживают далеко не все иерархи. Так, митрополит Запорожский и Мелитопольский Лука в видеообращении назвал Порошенко гонителем церкви.
Он напомнил, что 82 влиятельных церковных деятеля четко выразили отрицательное отношение к томосу. По словам священнослужителя, люди, которые усугубляют церковный раскол в Незалежной, делают это "по чьей-то команде и заражены страшным грехом".