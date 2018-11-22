Лолиту Милявскую едва не погубило лекарство, прописанное врачом. Последствия приема препарата и стали причиной недавней госпитализации певицы.

Лолиту Милявскую едва не погубило лекарство, прописанноеврачом. Последствия приема препарата и стали причиной недавней госпитализациипевицы.Лолита чувствует себя намного лучше. Милявская даже успеладать концерт в подмосковном Подольске. Певица через соцсети поблагодарила своихфанатов, которые поддержали ее в трудную минуту."Могу сказать, что я пришла в чувство. Была небольшаяпроблема с давлением как реакция на препарат для сосудов, который мне укололи.Никто не ожидал, что у меня начнется такая реакция", – пояснила артистка.Лолите пришлось отменить концерты 20 ноября. Певица успелавыступить в Могилеве, но оттуда сразу отправилась в Москву, где ее поместили вклинику. Артисту тщательно обследовали. Как сообщил позже ее концертныйдиректор Эдуард Хруцкий, врачи диагностировали у Милявской гипертоническийкриз.В видео, размещенном в Instagram, артистка не только благодарит поклонников. Певицарезко отзывается о некоторых журналистах, которые поспешили сообщить, что уЛолиты, якобы, случился инсульт. По словам Милявской, они "рвались впалату", чтобы запечатлеть ее последний вздох. "Не дождетесь!",– заключила свое обращение Лолита. И сопроводила свои слова неприличным жестом– из-за чего Дни.Ру не могут показать ролик своим читателям.Напомним, недавно артистка отметила день рождения и получила кучу подарков. Лолита заявила, что из-за концертов так и не успела отпраздновать свое 55-летие. По словам певицы, она решила перенести день рождения на апрель месяц, чтобы спокойно повеселиться с друзьями, пишет EG.ru.