Лолиту Милявскую едва не погубило лекарство, прописанное
врачом. Последствия приема препарата и стали причиной недавней госпитализации
певицы.
Лолиту Милявскую едва не погубило лекарство, прописанное
врачом. Последствия приема препарата и стали причиной недавней госпитализации
певицы.
Лолита чувствует себя намного лучше. Милявская даже успела
дать концерт в подмосковном Подольске. Певица через соцсети поблагодарила своих
фанатов, которые поддержали ее в трудную минуту.
"Могу сказать, что я пришла в чувство. Была небольшая
проблема с давлением как реакция на препарат для сосудов, который мне укололи.
Никто не ожидал, что у меня начнется такая реакция", – пояснила артистка.
Лолите пришлось отменить концерты 20 ноября. Певица успела
выступить в Могилеве, но оттуда сразу отправилась в Москву, где ее поместили в
клинику. Артисту тщательно обследовали. Как сообщил позже ее концертный
директор Эдуард Хруцкий, врачи диагностировали у Милявской гипертонический
криз.
В видео, размещенном в Instagram, артистка не только благодарит поклонников. Певица
резко отзывается о некоторых журналистах, которые поспешили сообщить, что у
Лолиты, якобы, случился инсульт. По словам Милявской, они "рвались в
палату", чтобы запечатлеть ее последний вздох. "Не дождетесь!",
– заключила свое обращение Лолита. И сопроводила свои слова неприличным жестом
– из-за чего Дни.Ру не могут показать ролик своим читателям.
Напомним, недавно артистка отметила день рождения и получила кучу подарков. Лолита заявила, что из-за концертов так и не успела отпраздновать свое 55-летие. По словам певицы, она решила перенести день рождения на апрель месяц, чтобы спокойно повеселиться с друзьями, пишет EG.ru.