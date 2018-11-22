Рабочая группа по реализации поручений Президента России побывала в струнинском больничном городке

Рабочая группа по реализации поручений Президента России побывала в струнинском больничном городкеРабочая группа по реализации поручений Президента России побывала в струнинском больничном городке, где вот-вот закончат ремонт психоневрологического и кожно-венерологического отделений. Степень готовности объектов – 95%. А работы в здании детской поликлиники выполнили на 40%.Общественники порекомендовали подрядчику ускорить ремонт детской больницы, подчеркнув, чтобы работы должны выполнить не только качественно, но и вовремя. Строители подтвердили взятые на себя обязательства.Капитальный ремонт должны закончить до конца этого года. Кроме того, детская поликлиника и стационары больничного городка оснастят современным медоборудованием и мебелью на сумму больше 46 миллионов рублей. В больнице установят аппарат УЗИ экспертного класса, компьютерный стабиллограф, дефибриллятор, видеоэндоскопическую систему, электроэнцефалограф, нейромиограф, тонометры и многое другое.Областная администрация, депутаты и общественники держат на особом контроле исполнение поручений Владимира Путина по городу Струнино. Заседания рабочей группы устраивают на регулярной основе.