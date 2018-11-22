Деятельность сообществ о зацепинге в Рунете сведена к нулю, сообщает пресс-служба Роскомнадзора. В ведомстве отметили, что зацепинг признали скрытой формой суицидального поведения.

Деятельность сообществ о зацепинге в Рунете сведена к нулю, сообщает пресс-служба Роскомнадзора. В ведомстве отметили, что зацепинг признали скрытой формой суицидального поведения, фотографии и видео пропагандируют проезд на транспорте запрещенным способом, а деятельность групп зацеперов направлена на причинение вреда здоровью.С 2016 года было выявлено более 330 таких групп в соцсетях, доступ к ним сейчас ограничен по требованию Роскомнадзора. Специалисты находят и блокируют новые группы за 1-3 суток, за это время сообщества не успевают привлечь сколько-нибудь значимое количество участников.По данным Следственного комитета, количество тяжелых травм и смертей при зацепинге снижается. Если в 2016 году в центральной России было зафиксировано 16 таких случаев, то в текущем году – 3.