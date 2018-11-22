Мужская сборная России по керлингу одержала победу над командой Италии в рамках группового этапа чемпионата Европы, который проходит в эстонском Таллине. В девятом матче турнира россияне добились победы со счетом 10:6 (1:0, 1:0, 3:0, 0:4, 1:0, 0:2, 0:0, 3:0, 1:0).

Мужская сборная России по керлингу одержала победу над командой Италии в рамках группового этапа чемпионата Европы, который проходит в эстонском Таллине. В девятом матче турнира россияне добились победы со счетом 10:6 (1:0, 1:0, 3:0, 0:4, 1:0, 0:2, 0:0, 3:0, 1:0).Сборную России в заключительном для себя матче турнира против итальянцев представляли скип Михаил Васьков, Алексей Куликов, Петр Кузнецов, Алексей Тузов и Антон Калалб. Эта победа стала для российских керлингистов третьей на континентальном первенстве.Россияне завершили чемпионат Европы на седьмой строчке. Этот результат позволил мужской команде России завоевать путевку на чемпионат мира 2019 года. Именно первые 7 команд Старого света пробиваются на мировое первенство.