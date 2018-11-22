Виталий Петров, Михаил Алешин и Дженсон Баттон на российском спортпрототипе BR1 из команды SMP Racing стали бронзовыми призерами пятого этапа Чемпионата мира по гонкам на выносливость FIAWEC в Китае.

ВиталийПетров, Михаил Алешин и Дженсон Баттон на российском спортпрототипе BR1из команды SMP Racing стали бронзовыми призерами пятого этапаЧемпионата мира по гонкам на выносливость FIAWECв Китае.Российскийспортпрототип стал лучшим среди негибридных автомобилей и добился такоговысокого результата в свой дебютный сезон в самом высоком и сложном классе LMP1.Гибридные прототипы в FIAWEC, то естьсочетающие в себе разные источники получения энергии, – две Toyota.Они также выступают в LMP1, но на нихналожено меньше технических ограничений, чем на соперников.Команду SMP Racing представлялидва экипажа с известными пилотами: Виталий Петров, Михаил Алешин и чемпион 2009года "Формулы-1" Дженсон Баттон – на спортпрототипе №11, Егор Оруджев,Матевос Исаакян и Стефан Сарразан – на автомобиле №17. В гонке они стартовали сседьмого и четвертого мест соответственно.Гонка "6часов Шанхая" проходила в сложных дождевых условиях. Старт был дан за машинойбезопасности, и по правилам участники не могли обгонять друг друга. Так прошлипервые три часа заезда – погода не улучшалась.Во второйполовине гонки, когда дождь чуть прекратился, Дженсон Баттон смог подняться довторого места, опередив нескольких соперников, но затем пропустил вперед однуиз машин Toyota. Следующий отрезок за рулем спортпрототипаBR1провел Михаил Алешин, который вплотную приблизился к Toyota ФернандоАлонсо, еще одного пилота "Формулы-1".Завершалгонку Виталий Петров. За несколько кругов он оторвался от главных соперниковкоманды – прототипов Rebellion Racing, ифинишировал в заезде на третьем месте."Гонка былаинтересной, несмотря на погоду: дождь – то сильный, то слабый, туман, на трассевсе время очень много воды, – поделился после заезда Виталий Петров. – Подконец гонки, когда шины уже совсем стерлись, меня развернуло в одном изповоротов. Хорошо, скорость была маленькой, и все обошлось, я смог выехать. Несмотряна все эти сложности, на последнем отрезке всего за три-четыре круга мы смоглиочень сильно оторваться от Rebellion. Мы финишировали на подиуме, и за этоспасибо всей нашей команде SMP Racing. Как я иговорил, наша машина способна всегда приезжать на подиум, и теперь все увиделидоказательство тому, причем в крайне непростых дождевых условиях"."Дождя былодаже больше, чем обещал прогноз погоды: буквально реки на трассе и вокруг нее,поэтому много красных флагов и машин безопасности, – рассказал после финишаДженсон Баттон. – Управлять автомобилем в таких условиях непросто, но, ксчастью, меня не разворачивало, хотя знаю, что со многими другими пилотамитакое приключилось. В целом, у нас получилась хорошая гонка с интереснойборьбой с Rebellion и пару раз с Toyota. Мы правильно выстроили стратегию,успешно работали под сейфети-карами и возвращаемся домой с кубками. Команда SMPRacing проделала отличную работу".Другой экипажSMP Racing попал в аварию под конец гонки и былклассифицирован на 34-й позиции."В первуюочередь поздравляю экипаж №11 и команду с подиумом, – поддержал товарищей покоманде Егор Оруджев. – Что касается нашего экипажа, результат, безусловно, нерадует, особенно при той скорости, которая у нас была. Мы шли быстрееRebellion Racing и тоже претендовали на подиум, но уже почти в конце гонки,попали в аварию. Свой отрезок я провел хорошо, да и вообще своей работой вовремя уикенда доволен. Мои напарники тоже старались выжать максимум из машины иудерживать высокий темп"."6часов Шанхая" стала финальной гонкой FIA WEC в этом календарном году, но доконца сезона остаётся ещё три этапа, которые пройдут в 2019-м. Следующий этапЧемпионата мира по гонкам на выносливость – "1000 миль Себринга" – пройдет 15марта в США.