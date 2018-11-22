С пакетом «КиноVIP» абоненты получают более ста телеканалов и бесплатный доступ к кинотеатру VIP Play

С пакетом «КиноVIP» абоненты получают более ста телеканалов и бесплатный доступ к кинотеатру VIP Play«Ростелеком» представил премиальный пакет телеканалов «КиноVIP» для сервисов «Интерактивное ТВ», «Интерактивное ТВ 2.0» и «Wink Интерактивное ТВ». Абоненты могут подключить его на условиях специального тарифа и пользоваться им до момента отключения по собственной инициативе. В состав нового предложения входят основой пакет из 106 телеканалов, два дополнительных пакета «Кино» и VIP, а также бесплатный доступ к онлайн-кинотеатру VIP Play.Антон Годовиков, заместитель директора – директор по работе с массовым сегментом Макрорегионального филиала «Центр» ПАО «Ростелеком»:«Предложение «КиноVIP» для тех, кто после тяжелого рабочего дня любит скоротать время за просмотром фильмов или телепередач. Для нас важно, чтобы абоненты, которые не успевают посетить премьеру в кинотеатре, могли восполнить все «кинопроблемы» дома. Новый пакет от «Ростелекома», объединяя фильмы всех жанров и стилей – от номинантов и победителей Оскара до бессмертной классики, даёт им такую возможность. То, что давно хотелось посмотреть, теперь доступно в любое время у вас дома».С пакетом «КиноVIP» абоненты «Ростелекома» получают не только более ста телеканалов, но и бесплатный доступ к кинотеатру VIP Play. С ним пользователи могут смотреть свежие голливудские премьеры, зарубежные блокбастеры и российские фильмы на любом устройстве в Full HD без рекламы.Подать заявку на подключение пакета «КиноVIP» от «Ростелекома» нужно до 31 марта 2019 года. Удобнее всего это сделать через сервис «Управление услугами» в меню телеприставки. Для этого нужно зайти в меню, выбрать раздел «», перейти к строке «ТВ Пакеты» и подключить «КиноVIP». Также пакет можно подключить через личный кабинет, контакт-центр, по SMS или в центре продаж и обслуживания клиентов «Ростелекома».