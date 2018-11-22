Пилоты Boeing 737 не виноваты в гибели мужчины на взлетно-посадочной полосе в Шереметьеве, заявил глава Ространснадзора Виктор Басаргин. По факту гибели гражданина Армении возбуждено уголовное дело.

Пилоты Boeing 737 не виноваты в гибели мужчины на взлетно-посадочной полосе в Шереметьеве."Если выстраивать цепочку всех участников, то как раз самая меньшая вероятность — это то, что виноват в этом "Аэрофлот", — заявил ТАСС руководитель Ространснадзора Виктор Басаргин.Поздно вечером 20 октября на летном поле были обнаружены человеческие останки. Погибшим оказался 25-летний гражданин Армении Альберт Епремян. Он был депортирован на родину из Испании с остановкой в Москве.На борту самолета он устроил дебош, ударил по лицу пассажира. В аэропорту его задержали полицейские и сопроводили до автобуса, который должен был отвезти его к самолету. Однако Епремян убежал от них на взлетную полосу. Там его сбил самолет, летевший из Москвы в Афины.По словам родственников и знакомых, Альберт всегда был тихим и спокойным мальчиком и никогда не попадал в странные истории. По факту гибели возбуждено уголовное дело.