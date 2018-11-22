Должностные лица Госфильмофонда стали фигурантами двух уголовных дел о нецелевом использовании бюджетных средств в размере 325 миллионов рублей.

Должностные лица Госфильмофонда стали фигурантами двух уголовных дел о нецелевом использовании бюджетных средств в размере 325 миллионов рублей, передает "Интерфакс".Как сообщил официальный представитель Генпрокуратуры РФ Александр Куренной, все выявленные факты, основаны на том, что выделенные на ремонт подведомственных объектов 325 миллионов были направлены на ремонт кинотеатра "Россия" в Саранске, не входившего в имущественный комплекс Госфильмофонда. Речь идет о выделении и расходовании бюджетных средств в этом учреждении в период 2014-2017 годов.Также установлено, что подрядчик получил 9 миллионов рублей за невыполненные работы. Материалы прокурорской проверки были ранее направлены в Следственный комитет России.Также выяснилось, что чиновники Госфильмофонда приняли фактически невыполненные работы по техобслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий, где находится большое количество людей, на общую сумму 2 миллиона рублей.Представитель надзорного ведомства подчеркнул, что в результате халатных действий сотрудников учреждения была создана реальная опасность жизни и здоровью людей.Уголовные дела возбуждены по статье "мошенничество" в отношении подрядчиков и статье "халатность" — в отношении должностных лиц Госфильмофонда.