Российский пилот Сергей Сироткин объявил о своем уходе из Формулы-1 минимум на один сезон. Ранее россиянин лишился места в Williams после того, как боссами команды был подписан поляк Роберт Кубица.

Российский пилот Сергей Сироткин объявил о своем уходе из "Формулы-1" минимум на один сезон. Ранее россиянин лишился места в Williams после того, как боссами команды был подписан поляк Роберт Кубица."Дорогие друзья, к сожалению, в следующем году я не буду выступать в "Формуле-1". Год был для меня длинным и трудным и не всегда у меня получалось все так, как я хотел, — признается Сироткин в своем личном Twitter. – Я продолжал работать, отдавал все силы и вкладывал всю свою душу для достижения заслуженного результата. Признаться, считаю, что в данных обстоятельствах мы справились достойно".Дорогие друзья, к большому сожалению, в следующем году я не буду выступать в Формуле 1.Dear friends, unfortunately, I won’t be racing in Formula 1 next year.#SMPRacing #WeAreRacing #F1 #AbuDhabiGP