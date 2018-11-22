Россиянка Екатерина Лагно упустила возможность завоевать титул чемпионки мира по шахматам, который проходит в Ханты-Мансийске. В четвертой партии финального матча шахматистка проиграла действующей чемпионке китаянке Цзюй Вэньцзюнь.

Россиянка Екатерина Лагно упустила возможность завоевать титул чемпионки мира по шахматам, который проходит в Ханты-Мансийске. В четвертой партии финального матча шахматистка проиграла действующей чемпионке китаянке Цзюй Вэньцзюнь.Партия между соперницами завершилась на 32-м ходу после того, как китаянка поставила мат представительнице России, которая играла белыми фигурами. Таким образом, по итогам четыре партий счет вновь стал ничейным (2:2) и теперь судьба чемпионского титула решится на тай-брейке.Отметим, что решающий тай-брейк с укороченным контролем времени состоится в пятницу, 23 ноября.