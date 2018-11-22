Контроль за меховыми изделиями. Управление Роспотребнадзора провело плановый рейд по меховым салонам. Проверяли шубы и пальто с меховыми воротниками. При этом использовались средства сканирования. К проверяющим присоединился и Константин Миронов.

Контроль за меховыми изделиями. Управление Роспотребнадзора провело плановый рейд по меховым салонам. Проверяли шубы и пальто с меховыми воротниками. При этом использовались средства сканирования. К проверяющим присоединился и Константин Миронов.Небольшой чип на меховом изделии - обязательный атрибут. С помощью него покупатель сможет узнать всё о товаре, который привлёк его внимание. Именно таким способом государство борется с контрафактом. Сегодня Управление Роспотребнадзора проводит очередной рейд в меховом салоне. У надзорного ведомства специальный сканер, который считывает всю необходимую информацию об изделии.Любовь Кузнецова, главный специалист-эксперт управления Роспотребнадзора по Владимирской области: "Когда прикладывается наше оборудование к КИЗу. То есть вот номер, конечные цифры 54845 – это отражается на компьютере. На компьютере сразу идёт наименование изделия, изготовитель изделия, размер, цвет меха, где оно произведено, дата и декларация соответствия, на основании чего произведена эта шубка. Кроме того, вся информация, которая считывается с КИЗа, она и представлена на маркировке".КИЗ – контрольно идентификационный знак, как раз тот самый чип, который и хранит в себе информацию об изделии. Прикреплён он может быть в любом месте шубы или пальто, отделанного меховым воротом. КИЗы бывают 2 цветов: красный означает, что изделие импортного производства, зелёный – отечественного. Изделия без маркировки Управление Роспотребнадзора конфискует и через суд штрафует нарушителя.Марина Колтунова, пресс-секретарь Управления Роспотребнадзора по Владимирской области: "Если магазины, торгующие меховыми изделиями, не предоставляют чипы, либо маркировка не соответствует требованиям Российского законодательства, этот предприниматель подвергается административной ответственности по статье реализация товаров без маркировки, и этот товар подлежит конфискации".Что же делать обычному покупателю, ведь специального сканера у него нет. Ответ очень прост – сканер заменит обычный телефон. Для этого нужно скачать специальное приложение и с помощью QR-кода получить всю информацию о желанной покупке.Зоя Сухова, директор магазина меховых изделий: "Любой покупатель, любой человек может скачать себе приложение на мобильный телефон. И работать таким образом. Подносите, и сразу срабатывает и всё выдаёт, информацию об этом изделии. Где произведено, какой фабрикой. То есть должно совпадать здесь и здесь на этикеточке".Несмотря на то, что государство обязало чипировать меховые изделия еще с октября 2016 года, нарушения все равно есть, хоть их и стало меньше. С начала лета Управление Роспотребнадзора выявило 22 магазина-нарушителя по всей области. Общая сумма фальсификата, изъятого у недобросовестных торговцев, составила 9 миллионов рублей. Плановые проверки продлятся до конца этого года.