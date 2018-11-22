О ликвидации крупного наркосиндиката, поставлявшего сотни килограммов «синтетики» в разные регионы России, а также о многом другом читайте в свежем номере газеты «Щит и меч».

«Скорость», «соль» и «спайсы»Все началось с участившихся изъятий крупных партий запрещённых веществ в регионах России. Раскручивая клубок преступлений, полицейские поначалу направили силы на поиск «китайского следа». Правоохранители понимали, что имеют дело с крупным игроком. Но тогда ещё не могли предположить, что сотни килограммов «синтетики» поставляют не производители из Поднебесной, а драгдилеры из незалежной. Как удалось вычислить наркосиндикат, читайте в газете «Щит и меч».Ну что, тогда – баттл?Стражи порядка из Амгинского района Республики Саха (Якутия) не ожидали, что их приглашение на концерт к Дню сотрудника органов внутренних дел будет иметь невероятный успех. Снятый ими минутный клип набрал сотни тысяч просмотров в Сети. И его популярность растёт. На просторах Интернета уже шутят: полицейские, оказывается, не только умеют задерживать правонарушителей, но и танцевать. О том, как снимался ролик и будет ли продолжение, читайте в газете «Щит и меч».«Природа сыграла со мной добрую шутку»Голос с хрипотцой у Александра Иванова с детства. Эту особенность поначалу принимали за патологию и пытались лечить. Но, к счастью, безуспешно. Иначе один из символов отечественного рока потерял бы свой узнаваемый тембр. Исполняемые певцом хиты неподвластны времени. Да и сам лидер группы «Рондо», выступающий на сцене более 35 лет, даст фору молодым исполнителям. В гостях у редакции артист рассказал, что помогает ему оставаться в хорошей физической и творческой форме и о новых музыкальных экспериментах.Полный текст читайте в печатной версии газеты «Щит и меч» № 44, а также на интернет-странице издания.