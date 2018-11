Apple продолжает готовиться к запуску собственного сервиса для стриминга видео, который должен составить конкуренцию Netflix и проектам телекомпаний, вроде HBO Go. По данным издания The Information, сервис попробуют сделать более привлекательным для пользователей, выпустив дешевую версию Apple TV.

Последние модели телеприставки Apple представляют собой довольно увесистые квадратные "шайбы" с разъемами для гигабитного Ethernet-подключения, HDMI-выходом и стоимостью от 13 500 рублей (в США — 180 долларов). Устройство оснащается удобным пультом и позволяет использовать скачиваемые из встроенного магазина приложения, но воспринимается потенциальными покупателями как дорогое и поэтому особой популярностью не пользуется.Новая версия, сообщили изданию осведомленные источники, может быть выполнена в формате HDMI-стика, как приставки Google Chromecast или Amazon Fire TV Stick, и быть не намного дороже стоящих в пределах 50 долларов конкурентов. Правда, пока неясно, дало ли руководство компании зеленый свет выпуску устройства.Также The Information пишет, что Apple не исключает создания приложений для популярных платформ Smart TV, через которые будет доступен ее новый видеосервис. Компания запланировала инвестировать в контент для него порядка миллиарда долларов и уже заказала ряд телесериалов и шоу. Все они — в отличие от рассчитанной на аудиторию "18+" продукции той же HBO — будут предназначены для семейного просмотра.