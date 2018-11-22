Злоумышленник похитил товар из торговых павильонов, после чего сбыл похищенное...

Оперативники уголовного розыска ОМВД России по району Люблино задержали мужчину по подозрению в совершении краж.В Отдел МВД России по району Люблино поступили сообщения о кражах товара от двух продавцов торгового центра, расположенного на Тихорецком бульваре. Общая сумма ущерба составила 60 тысяч рублей.В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции задержали подозреваемого. Им оказался ранее судимый 36-летний приезжий. Установлено, что злоумышленник совместно с соучастником похитил товар из торговых павильонов, после чего сбыл похищенное. Денежными средствами он распорядился по собственному усмотрению.Следствием территориального отдела полиции возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 158 УК РФ «Кража».В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.В настоящее время сотрудники полиции проводят мероприятия, направленные на розыск и задержание соучастника противоправного деяния.Пресс-службы УВД по ЮВАО(495) 709-18-18