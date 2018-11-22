Злоумышленник, пообещав продать 15 автомобилей гражданину, взял у него денежные средства в размере свыше 28 млн рублей и скрылся...

«Оперативники уголовного розыска УВД по САО ГУ МВД России по г. Москве задержали 29-летнего жителя столицы по подозрению в мошенничестве с продажей автомобилей на сумму более 28 млн рублей», – сообщила заместитель начальника УИиОС ГУ МВД России по г. Москве майор внутренней службы Екатерина Гузь.В дежурную часть ОМВД России по району Восточное Дегунино поступило сообщение от 31-летнего жителя Подмосковья. Заявитель сообщил, что обратился к ранее неизвестному мужчине с целью покупки 15 автомобилей. Встретившись, потерпевший передал денежные средства в размере свыше 28 млн рублей продавцу, после чего последний сел в автомобиль под предлогом их проверки на подлинность и скрылся.В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемого в одном из аэропортов г. Москвы. Им оказался ранее судимый житель столицы.Следствием территориального ОМВД возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 159 УК РФ «Мошенничество». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.Пресс-служба УВД по САО(495) 601-03-29