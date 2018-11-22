Злоумышленник обратился в кредитную организацию с целью обналичить вклад в размере одного миллиона двухсот тысяч рублей, преъявив поддельный паспорт...

Сотрудники уголовного розыска ОМВД России по району Северное Тушино задержали 37-летнего приезжего по подозрению в покушении на мошенничество.В отдел полиции обратилась сотрудница службы безопасности одного из коммерческих банков. По ее словам, в организацию обратился гражданин с целью обналичить вклад в размере одного миллиона двухсот тысяч рублей. В ходе проверки документов сотрудники банка усомнились в их подлинности и обратились в полицию.В ходе проверочных мероприятий полицейские задержали подозреваемого. Установлено, что гражданин представил в банк поддельный паспорт.Следствием ОМВД России по району Северное Тушино возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 30 УК РФ «Приготовление к преступлению и покушение на преступление» и ст. 159 УК РФ «Мошенничество». В настоящее время подозреваемый задержан в порядке ст. 91 УПК РФ.Пресс-служба УВД по СЗАО(499) 192-59-56