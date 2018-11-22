В ежегодной эстафете приняли участие мальчишки и девчонки из разных районов Владимирской области.

21 ноября в Суздальском районе состоялась спортивная эстафета «Веселые старты» среди воспитанников детских домов и школ-интернатов региона. Мероприятие, которое ежегодно организуют сотрудники УМВД России по Владимирской и общество «Динамо», направлено на популяризацию здорового образа жизни среди подростков.В «Веселых стартах» в этом году приняли участие шесть команд из Ковровского, Меленковского, Муромского, Петушинского, Судогодского и Собинского районов.Открылись соревнования представлением участников, которые прошли маршем под аккомпанемент оркестра регионального УМВД.«Веселые старты» включали в себя несколько эстафет. Выполняя спортивные задания, ребята демонстрировали ловкость, быстроту, слаженность работы в команде.В напряженной борьбе лидерами стали ребята Ляховского детского дома (Меленковский район), второе место заняла команда из Судогодского района, а замкнула тройку команда из Собинского района.В торжественной обстановке полицейские вручили победителям кубки и медали. Дипломы и сладкие призы получили участники всех команд.Как отмечают правоохранители, неформальное общение полицейских и ребят, привлечение подростков к спорту является одними из лучших инструментов воспитания молодого поколения.