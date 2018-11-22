Женщина рассказала, что из ее квартиры в Очаковском переулке пропали эксклюзивные ювелирные украшения. Материальный ущерб составил более 1,5 миллионов рублей...

Сотрудники уголовного розыска ОМВД России по району Очаково-Матвеевское г. Москвы совместно с оперативниками ОМВД России по району Арбат г. Москвы задержали 28-летнего приезжего по подозрению в краже ювелирных украшений.В полицию поступило сообщение от 35-летней женщины. Она рассказала, что из ее квартиры в Очаковском переулке пропали эксклюзивные ювелирные украшения. Материальный ущерб составил более 1,5 миллионов рублей.В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции задержали подозреваемого на Планерной улице. Установлено, что злоумышленник, воспользовавшись удобным моментом, когда был в гостях у заявительницы, тайно похитил ювелирные украшения и скрылся с места происшествия.По данному факту следственным отделением ОМВД России по району Очаково-Матвеевское г. Москвы возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 158 УК РФ «Кража». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.Пресс-служба УВД по ЗАО(499) 233-91-93Пресс-служба УВД по ЦАО(495) 600-15-61