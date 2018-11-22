Сотрудники УНК ГУ МВД России по г. Москве в рамках Общероссийской акции «Сообщи, где торгуют смертью» провели профилактические мероприятия в ГБОУ «Школа № 171» и ГБОУ «Школа «Свиблово»...

Сотрудники УНК ГУ МВД России по г. Москве в рамках Общероссийской акции «Сообщи, где торгуют смертью» провели профилактические мероприятия в ГБОУ «Школа № 171» и ГБОУ «Школа «Свиблово».Мероприятия проведены для учеников 10-11 классов и педагогов. Перед присутствующими выступил сотрудник Управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД России по г. Москве майор полиции Дмитрий Гуляев и рассказал о наступлении уголовной ответственности в сфере незаконного оборота запрещенных средств и веществ, разъяснил подробно такие понятия как «сбыт», «незаконное хранение без цели сбыта», «перевозка». Особое внимание уделил административной ответственности, подробно рассказав, какое наказание предусмотрено за потребление наркотических средств или психотропных веществ.Затем побеседовал с подрастающим поколением на тему медицинских и социальных последствий употребления психоактивных веществ, способах защиты от манипуляций со стороны наркодиллеров.Также присутствующим дали номер телефона доверия ГУ МВД России по г. Москве, по которому можно сообщить о фактах незаконного оборота наркотиков и немедицинского потребления наркотических средств и психотропных веществ, а также выявлении сайтов, осуществляющих пропаганду изготовления потребления и распространения наркотиков.По завершении мероприятия ребята задали вопросы, а некоторые из присутствующих изъявили желание стать волонтерами и наряду с сотрудниками правоохранительных органов осуществлять антинаркотическую пропаганду.УНК ГУ МВД России по г. Москве