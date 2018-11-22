Сотрудники УНК ГУ МВД России по г. Москве в рамках Общероссийской акции «Сообщи, где торгуют смертью» провели профилактические мероприятия в ГБОУ «Школа № 171» и ГБОУ «Школа «Свиблово»...
Сотрудники УНК ГУ МВД России по г. Москве в рамках Общероссийской акции «Сообщи, где торгуют смертью» провели профилактические мероприятия в ГБОУ «Школа № 171» и ГБОУ «Школа «Свиблово».
Мероприятия проведены для учеников 10-11 классов и педагогов. Перед присутствующими выступил сотрудник Управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД России по г. Москве майор полиции Дмитрий Гуляев и рассказал о наступлении уголовной ответственности в сфере незаконного оборота запрещенных средств и веществ, разъяснил подробно такие понятия как «сбыт», «незаконное хранение без цели сбыта», «перевозка». Особое внимание уделил административной ответственности, подробно рассказав, какое наказание предусмотрено за потребление наркотических средств или психотропных веществ.
Затем побеседовал с подрастающим поколением на тему медицинских и социальных последствий употребления психоактивных веществ, способах защиты от манипуляций со стороны наркодиллеров.
Также присутствующим дали номер телефона доверия ГУ МВД России по г. Москве, по которому можно сообщить о фактах незаконного оборота наркотиков и немедицинского потребления наркотических средств и психотропных веществ, а также выявлении сайтов, осуществляющих пропаганду изготовления потребления и распространения наркотиков.
По завершении мероприятия ребята задали вопросы, а некоторые из присутствующих изъявили желание стать волонтерами и наряду с сотрудниками правоохранительных органов осуществлять антинаркотическую пропаганду.
УНК ГУ МВД России по г. Москве