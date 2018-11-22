Трассу железнодорожной линии на подходе к Крымскому мосту скорректируют, чтобы сохранить найденную античную усадьбу, передает инфоцентр Крымский мост. Корректировка трассы не повлияет на срок сдачи 18-километрового подхода. Запуск его работы планируется одновременно с мостом в декабре 2019 года.

Трассу железнодорожной линии на подходе к Крымскому мосту скорректируют, чтобы сохранить найденную античную усадьбу, передает инфоцентр "Крымский мост".Археологами обнаружены остатки уникального античного поселения конца V — начала III века до нашей эры. Предполагается, что это была крупная усадьба боспорского аристократа или представителя династии царей Боспора. Находка сделана во время раскопок в зоне будущего железнодорожного подхода к Крымскому мосту.На сайте инфоцентра сообщается, что дорога обойдет и не затронет объекты богатой античной усадьбы. Комплекс состоит из 40 помещений и 9 дворов. Сохранность зданий позволит ученым провести консервацию поселения, изучить его и сохранить для потомков.Корректировка трассы не повлияет на срок сдачи 18-километрового подхода. Запуск его работы планируется одновременно с мостом в декабре 2019 года.Исследования участка проводятся на территории 5 тысяч квадратных метров. Застройка имеет характерную для античных сельских комплексов замкнутую планировку. Строения плотно примыкают друг к другу и имеют глухие стены. В западной части находился крупный двор, украшенный галереями и, предположительно, колоннадой. Для кровли использовалась дорогая черепица с клеймами боспорского мастера.Аналогов такой усадьбы нет не только на территории Крыма, но и во всем Причерноморье. Для того, чтобы построить такое сложное сооружение, необходимо иметь большие материальные возможности. Предполагается, что владельцем мог быть не только представитель социальной верхушки, но и сам царь Боспора, высказал мнение доктор исторических наук, заведующий отделом полевых исследований Института археологии РАН Александр Масленников.Поселение строилось по тщательно продуманному плану, направленному на создание максимально комфортных условий для проживания. Ученые обратили внимание на то, что каменная кладка поселения имеет выдержанные углы, а строения правильную ориентацию с учетом розы ветров, что позволяет воздуху в помещениях всегда быть чистым и свежим. Также для отвода дождевой и талой воды была сооружена сложная разветвленная система водостоков и накопительных цистерн.Сообщается, что раскрыто 80% поселения. Практически открыты верхние слои, но не везде раскопан самый нижний горизонт. Он и позволит узнать, кем был первый хозяин поселения.Рядом с античной усадьбой обнаружен некрополь, где вырублено более 20 погребальных сооружений. Среди них есть семейные усыпальницы. Специалисты предполагают, что здесь хоронили обслуживающий персонал, а погребения богатых владельцев могли проводиться в Пантикапее, столице Боспора.Поселение могло функционировать на протяжении 150 лет и за это время как минимум дважды перестраиваться из-за влияния природных факторов, смены владельца, функции поселения.Среди находок обнаружены остатки небольших алтарей, виноградные давильни для изготовления домашнего вина, глиняные бочки-пифосы для хранения продуктов, каменные кормушки, большое количество столовой и кухонной керамики.Специалисты комментируют, что античное поселение без проекта железнодорожного подхода к Крымскому мосту не было бы найдено.