Продюсер группы Ласковый май Андрей Разин сделал
громкое заявление на своей странице в Instagram. Он считает, что певица должна
ответить за то, что умер Евгений Осин.
Продюсер группы "Ласковый май" Андрей Разин сделал
громкое заявление на своей странице в Instagram. Он считает, что певица должна
ответить за то, что .
По словам Разина, Наталья
Штурм ради денег и пиара устроила провокацию с журналистами и псевдоврачами. По
мнению продюсера, это и привело исполнителя к смерти.
Разин отметил, что
артистка обнародовала кадры, где спаивает и травит Осина "непонятными
лекарствами. "Я по-прежнему
считаю, что Наталья Штурм виновна в его смерти… На этом фоне у Жени резко
ухудшилось психологическое и физическое самочувствие, что привело к летальному
исходу", – написал продюсер.
Кроме
того, Разин выразил особую
благодарность Сергею Шнурову, который обратил внимание на трагедию и написал
стихотворение, посвященное умершему Осину, тем самым отдав ему дань уважения. Также
продюсер пообещал установить хороший памятник на
могиле певца. "Я похоронил Женю, как
народного артиста, на Троекуровском кладбище и мне очень приятно, что он
покоится рядом с моим сыном. Я буду присматривать за его могилой", – заключил
Андрей Разин.
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