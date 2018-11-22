Продюсер группы Ласковый май Андрей Разин сделал громкое заявление на своей странице в Instagram. Он считает, что певица должна ответить за то, что умер Евгений Осин.

Продюсер группы "Ласковый май" Андрей Разин сделалгромкое заявление на своей странице в Instagram. Он считает, что певица должнаответить за то, что .По словам Разина, НатальяШтурм ради денег и пиара устроила провокацию с журналистами и псевдоврачами. Помнению продюсера, это и привело исполнителя к смерти.Разин отметил, чтоартистка обнародовала кадры, где спаивает и травит Осина "непонятнымилекарствами. "Я по-прежнемусчитаю, что Наталья Штурм виновна в его смерти… На этом фоне у Жени резкоухудшилось психологическое и физическое самочувствие, что привело к летальномуисходу", – написал продюсер.Крометого, Разин выразил особуюблагодарность Сергею Шнурову, который обратил внимание на трагедию и написалстихотворение, посвященное умершему Осину, тем самым отдав ему дань уважения. Такжепродюсер пообещал установить хороший памятник намогиле певца. "Я похоронил Женю, какнародного артиста, на Троекуровском кладбище и мне очень приятно, что онпокоится рядом с моим сыном. Я буду присматривать за его могилой", – заключилАндрей Разин.Материал дополняется